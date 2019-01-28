Кравчук: Если бы украинский президент имел такие полномочия, как немецкий, я бы проголосовал за Зеленского

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал, что на предстоящих выборах на пост главы государства проголосует за того кандидата, за которого выступает больше украинцев.

"Моя позиция… состоит в том, что я всегда слушаю и уважаю свой народ. Поэтому абсолютно точно: я поддерживаю того кандидата, за которого выступает больше украинцев. А сегодня больше всего украинцев поддерживают Юлию Владимировну Тимошенко. На втором месте – известный артист (гениальный, я бы сказал, без преувеличения!) Владимир Зеленский. Я почему-то думаю, что они попадут во второй тур", - сказал в интервью Дмитрию Гордону Л.Кравчук.

Л.Кравчук подчеркнул, что если бы украинский президент имел такие полномочия, как немецкий, то есть представительские, он бы проголосовал за В.Зеленского.

"Но коль скоро президент Украины – это менеджер №1, которому требуются колоссальная воля, управленческие знания и профессиональная команда, то если во второй тур выйдут два эти кандидата, я проголосую за Тимошенко", - подытожил он.