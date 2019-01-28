Бойко: Люди должны нормально жить, а не выживать вопреки действиям нынешней власти

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что катастрофическая ситуация в социальной сфере, тарифный геноцид, непрерывные боевые действия, ненависть и раскол в обществе, нагнетает власть – все это загоняет страну в тупик и не отражает интересы простых людей.

"Люди уже устали "жить по-новому" – они хотят жить по-человечески. Большая разница: нормально жить или выживать вопреки действиям нынешнего режима", – сказал Ю.Бойко журналистам, комментируя ситуацию в стране в связи с падением уровня жизни, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя" в понедельник.

Он отметил, что из-за того, что люди не видят перспектив при нынешней власти — подавляющее большинство граждан в каждом соцопросе считает, что страна движется в неправильном направлении.

"Сейчас в Украине рекордно высокий уровень социального пессимизма. Как бы ни стремилась власть показать свою успешность с телеэкранов – она живет в своем виртуальном мире. Потому что каждый человек видит совсем другое: новую платежку, свою мизерную зарплату или пенсию, цены в магазинах и аптеках. Люди доведены до отчаяния, но власть от этих проблем самоустранилась", — подчеркнул оппозиционный политик.

Ю.Бойко уверен, что после победы на выборах, он сможет изменить эту ситуацию и вернуть людям веру в будущее.

"Страну спасет не выклянчивание денег по всему миру и не затеянные под это псевдореформы со случайными гастарбайтерами-"реформаторами". Люди хотят видеть успешное управление экономикой, достойные социальные стандарты жизни, новые рабочие места. Новая власть будет профессиональной и компетентной. Я это обещаю со всей ответственностью. Мы вернем людям надежду и уверенность в завтрашнем дне", — подчеркнул политик.