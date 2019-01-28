Выборы2019

Выборы

10:49 28.01.2019

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

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Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о недопустимости политической коррупции в виде финансирования избирательной кампании не из избирательных фондов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на итоговой годовой коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве министр отметил, что в Центризбирком поступило 38 заявлении от кандидатов в президенты Украины на очередных выборах главы государства 31 марта 2019г, а в настоящее время открыты только несколько счетов избирательных фондов.

"Только со средств избирательных фондов должна финансироваться избирательная кампания... мы не должны допустить политической коррупции", - подчеркнул А.Аваков.

"Только из этих средств белых, понятных, может финансироваться избирательная кампания. Не за счёт коррупционных средств, не за счёт непонятных подарков или пожертвований, а только за счёт тех средств, которые идут исключительно из избирательных фондов кандидатов. Это принципиально", - сказал министр.

Он добавил, что на прошлых выборах правоохранители не так детально обращали на это внимание, но сейчас "должны подняться на другой уровень".

"Мы не должны допускать политическую коррупцию, которая выходит в мир посредством финансирования избирательного процесса из непонятных фондов", - подытожил А.Аваков

Теги: #кандидаты #коррупция #ававаков #выборы
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