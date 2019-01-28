Выборы2019

Выборы

10:42 28.01.2019

Владимир Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про него

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Владимир Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про него

Подавший на прошлой неделе документы для регистрации кандидатом в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский объявил конкурс на лучший фейк на актёра.

По словам В.Зеленского, связано это с появившейся в некоторых медиа острых новостей и фейков на его счёт.

"Сейчас в сети и на некоторых телеканалах обо мне много разной информации. Кем я только ни был за последнюю неделю: нога Кремля, волосатые руки Америки, зубы Евросоюза, технический кучер президента или просто технический человек Тимошенко. Наверняка и голос Вакарчука, скоро появится. В общем, кем я только ни был. И олигархи за мной стоят. Пишут: "Что он богат!" -  после обнародованной декларации. Что он всех олигархов и кормит", - рассказал шоумен в видеообращении, которое он обнародовал у себя в Фейсбук в понедельник.

"Все это скучно и не интересно, не органично, а главное без чувства юмора. Поэтому мы объявляем конкурс на лучший фейк про Зеленского. Выкладывайте свои фейки в ленте про меня, не жалейте меня, трольте меня, с хэштегом #ЗЕФЕЙК", - отметил В.Зеленский.

Теги: #зеленский #видео2019 #фейки
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