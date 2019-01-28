Вилкул требует от Кабмина разъяснить сложившуюся ситуацию с получением субсидий и пенсий украинцами

Зампредседателя "Оппозиционного блока" и кандидат в президенты Украины Александр Вилкул подал официальный депутатский запрос в Кабинет Министров с требованием разъяснить ситуацию с получением пенсий и сокращение субсидий.

"Получаю много вопросов о том, что власть обязалась перед МВФ сократить количество получателей субсидий и ожидаются задержки пенсий. Проблемы с пенсиями - в связи с верификацией, проверкой информации, которая влияет на право получения и размер выплат", - написал политик в Фейсбук в понедельник.

Оппозиционер сообщил, что подал официальный депутатский запрос в Кабмин с требованием разъяснить сложивщуюся ситуацию.

"Думаю, будет очередная отписка. Надо прекратить эти издевательства над людьми. Мы сделаем это уже через 2 месяца. На президентских выборах", - добавил А.Вилкул.