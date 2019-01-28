Вакарчук заявил, что не будет идти в президенты Украины в 2019г

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "I", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что сейчас "в джинсах" может сделать для Украины больше, чем "надев галстук". "И я не собираюсь стоять в стороне", - заверил С.Вакарчук.

"Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить", - добавил он.

Общественный деятель написал, что вместе со своей командой будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили".

"Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего. Я верю - настоящие изменения возможны!", - подчеркнул С.Вакарчук.

Ранее народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук призывали лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука определиться, кто из них троих станет единым кандидатом на пост президента Украины на выборах в марте 2019 года.

Как известно, С.Вакарчука включают в социологические опросы как потенциального претендента на пост президента. При этом он длительное время уходил от ответов на вопросы о его планах в политике, в частности, о перспективе участия в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.