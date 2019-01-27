Руслан Кошулинский: "Нельзя отдавать врагу душу, оружие и власть"

В воскресенье вечером в Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками Украинской народной республики (УНР) и поднявшими вооруженный мятеж большевиками.

В ходе мероприятия военные реконструкторы воссоздали события в украинской столице 101-летней давности – завершительный эпизод вооруженного мятежа большевиков, когда после подавления восстания на улицах Киева украинскими войсками штурмом был взят его главный оплот - завод "Арсенал". Организатором реконструкции боя выступила партия ВО "Свобода".

Обратившийся к собравшимся перед началом воспроизведения вооруженного противостояния глава секретариата ВО "Свобода", кандидат в президенты Украины Руслан Кошулинский провел параллели столетней давности с нынешними событиями, выразив убеждение, что своя идеология и сильная армия являются гарантами сохранения независимости Украины.

"История не учительница, история - советчица. Она уже научила нас трем вещам. Нельзя отдавать врагу душу, оружие и власть. Сейчас враг тот же. Столетие назад он прислал своих агитаторов и украл украинскую душу. То же самое они делают сейчас. Для них главное захватывать и убивать. Но должны понимать: оружие - как механизм мира в Украине. 25 лет уничтожали Вооруженные силы Украины. Не были бы уничтожены Вооруженные силы - даже не подумал бы враг наступать. Будем иметь душу, свою идеологию, свое мощное оружие - никто не займет нашей земли", - цитирует Р.Кошулинского пресс-служба партии.

В свою очередь, народный депутат Украины, зампред ВО "Свобода" Андрей Ильенко отметил: "Бой под Крутами, бой за завод "Арсенал" и бой за Донецкий аэропорт - это битвы одной войны. И мы обязаны поставить в ней решающую победную точку".

После окончания реконструкции националисты прошли факельным маршем к Аскольдовой могиле, где ежегодно проходит чествование павших Героев Крут.

Январское восстание - вооруженное выступление в Киеве 16 (29) января - 22 января (4 февраля) 1918 года, организованное Киевским комитетом большевистской партии против Украинской Центральной Рады и Украинской народной республики во время наступления войск советской России на Киев. Восстание продолжалось семь дней и было подавлено украинскими войсками. Центром подготовки к вооруженному выступлению против Центральной Рады стал завод "Арсенал".