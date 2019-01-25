Выборы2019

Выборы

19:55 25.01.2019

Бойко: Фальсификации на выборах могут привести к расколу страны

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Бойко: Фальсификации на выборах могут привести к расколу страны

Фальсификации на выборах могут привести к непредвиденному сценарию вплоть до раскола страны, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

Политик в эфире "112 Украина" отметил, что публичные заявления главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова говорят о его намерениях провести действительно честные выборы.

"Понятно, что все политики уже осознали, что если будет фальсификация, то сценарий будет непредсказуем, вплоть до раскола страны. Поэтому все взвешенные политики понимают, что надо сохранить страну и не допустить фальсификации. Я как кандидат призываю всех кандидате проводить честно предвыборную гонку, выборы, избегать фальсификаций, потому что за нами государство. Мы должны понимать ответственность за нашу страну. Поэтому выборы надо провести честно", - подчеркнул политик.

Теги: #бойко #украина #выборы #фальсификация
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