В Ивано-Франковской области зарегистрировали десять случаев нарушений предвыборной агитации - полиция

На Прикарпатье с начала избирательной кампании в полиции зарегистрировали 10 случаев нарушений законодательства во время проведения предвыборной агитации.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, пока правоохранители оформили один протокол по статье 212-13 Уголовного кодекса Украины об административных правонарушениях - изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствует информация о месте печати, тираж и ответственных лиц. По другим обращениям проводится проверка.

Полиция Ивано-Франковской области напоминает гражданам о том, что запрещается во время выборов:

Как сообщалось, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.