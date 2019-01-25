Выборы2019

Выборы

18:51 25.01.2019

У Зеленского брали автографы работники ЦИК

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У Зеленского брали автографы работники ЦИК

Сотрудники Центральной избирательной комиссии брали автографы у комика Владимира Зеленского, когда он 25 января пришел в Комиссию подавать документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, пишет "Радио Свобода".

Журналисты издания отмечают, что одна из сотрудниц ЦИК попросила В.Зеленского оставить свой автограф на около десяти его фотографиях, распечатанных заранее.

На вопрос медийщиков, не считают ли работники ЦИК такие действия нарушением профессионального поведения, они отвечать отказались. Однако позже к журналисту "Радио Свобода" подошел работник ЦИК и объяснил, что он просил две фотографии с автографами для родных.

По его мнению, это не выражение публичных политических предпочтений от работников ЦИК, а просто "автографы от звезды".

В то же время председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель пояснил изданню, что юридически никаких нарушений сотрудники ЦИК не совершили, но эсть вопросы со стороны профессиональной этики.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей сотрудник представляет государственное учреждение и не должн использовать это в частных интересах", - пояснил А.Кошель.

Теги: #цик #зеленский #выборы
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