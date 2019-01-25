Выборы2019

Выборы

17:50 25.01.2019

ЦИК предоставила разрешение еще 25 общественным организациям наблюдать за выборами президента

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ЦИК предоставила разрешение еще 25 общественным организациям наблюдать за выборами президента

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще 25 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время выборов президента Украины 31 марта 2019 года, сообщают в пресс-службе ЦИК в пятницу.

В частности, комиссия разрешила наблюдать Всеукраинской общественной организации "Национальный комитет по борьбе с коррупцией", а также общественным организациям "Аналитическая группа "Левиафан", "Ассоциация Политических Наук", "Свободный выбор Украины", "Воля", "Всеукраинское объединение "Наши", "Гражданская платформа защиты Конституции Украины и прав граждан", "Государственническая Инициатива Яроша", "Запорожская правозащитная группа "Запорожье", "Институт публичной власти", "Контроль за выборами", "Мониторингово-аналитическая группа "Цифра", "Муниципально-правовые ициативы", "Народный люстрационный центр", "Неправительственная медийно-адвокационная группа", "Партия николаевцев", "Развитие демократических инициатив", "СД платформа", "Сердца Батькивщины", "Сила украинского духа", "УДАР Виталия Кличко", "Украинская ассоциация акционеров", "Украинская националистическая самооборона", "Честное украинское село" и Международной правозащитной общественной организации "Континент".

Таким образом, на 25 января 2019 года комиссия предоставила разрешение 84 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международной организации и иностранного государства, ЦИК зарегистрировала 16 официальных наблюдателей: 7 - от Национального Демократического Института Международных Отношений, 9 - от Федеративной Республики Германия.

Теги: #цик
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