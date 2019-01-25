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17:10 25.01.2019

Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий пакет документов она принесла в ЦИК Украины в пятницу вечером.

И.Богословская - заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. В настоящее время возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, однако дважды покидала ее.

В июле 2017 года И.Богословская озвучила свое намерение баллотироваться в президенты Украины.

Теги: #богословская #инна_богословская
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