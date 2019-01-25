"Честный президент - будет служить людям!": Предвыборная программа кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко дважды избирался в Верховную Раду (депутат VI и VII созывов).

Бывший министр обороны Украины (руководил министерством в 2005 - 2007 годах при трех премьер-министрах - Юлии Тимошенко, Юрии Еханурову и Викторе Януковичу). То есть был министром обороны в трех правительствах подряд.

Кроме того, это третья попытка А.Гриценко стать президентом Украины. Ранее баллотировался в 2010 (1,20%) и 2014 (5,5%) году.

А вот теперь перейдем к программе. Для выполнения которой, как утверждает кандидат, ему хватит одного президентского срока.

Честный президент задает стандарт - делай как я!

Не будет у президента бизнеса, оффшоров и собственности за рубежом - будет честное служение Украине и украинцам.

Не будет поборов снизу вверх - верхушка коррупции будет отрезана с первого дня в должности.

Не будет президент отбирать чужой бизнес - собственность каждого будет защищена.

Не будет дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку - будет защита прав и свобод всех граждан, независимо от того, голосовали они за президента или другого кандидата.

Не будет президент прятаться за неприкосновенность - будет Закон об импичменте президента.

Не будет "дорогих друзей" - будет неотвратимость наказания для всех, независимо от партийной принадлежности, власти или оппозиции.

Не будет президент заботиться о рейтингах, избегая принятия необходимых стране решений - будут решительные действия, независимо от выборов.

Не будет популизма - президент будет подписывать обеспеченые ресурсами законы.

Не будет навязывания Украине чужой воли - президент будет заключать только выгодные для Украины соглашения.

Не будет "черкасского" клана во власти и олигархических квот - будет назначение на должности лучших представителей всех регионов, кадровая политика на основе "трех П": профессионализма, порядочности, патриотизма. Честный президент - безопасная страна!

Честный президент - безопасная страна!

Капитулянтского возвращения Донбасса не будет - оккупированные территории вернем без "особых статусов" дипломатическими, военными, экономическими, санкционными средствами совместно с зарубежными партнерами. Это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока.

Не будет Украины уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки - в Крыму наши граждане, это наша земля, и Крым будет украинским!

Не будет искусственного разделения страны на Восток и Запад - будет единая Украина для нас всех, нас объединит общее успешное будущее!

Не будет президент "зарабатывать на крови" и на армии - армия будет оснащенной, а Государственный оборонный заказ станет инструментом развития фундаментальной науки и прорывных технологий, в том числе для инноваций и передовых кластеров экономики Украины.

Не будут силовые структуры задействованы для защиты власти от своего народа - их будет переориентировано на защиту страны от внешнего врага.

Не будут руководить армией "паркетные" генералы - на руководящие должности будут назначены боевые офицеры, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы.

Не будет чрезмерного количества генералов - будет сокращение стандартам передовых государств.

Не будет СБУ, ГПУ и Национальная полиция "крышевать" или разрушать бизнес - они будут лишены влияния на экономику и заниматься защитой конституционного строя, противодействием террористам и диверсантам, контрразведкой, борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка.

Не будет разведывательные службы вести "прослушку" или "наружку" в угоду президенту против его политических оппонентов - будет эффективная работа разведок по выявлению и предупреждению угроз Украины.

Не будет преследования общественных активистов - будет поддержка гражданского общества, свободной прессы, волонтеров и их опоры, среднего класса.

Не будет нелегального оружия и "частных армий", рейдерства и вооруженных нападений - оружие будет легализовано и на учете, а государство, которому люди будут доверять, восстановит монополию на применение силы согласно Закону.

Не будет принудительного призыва - будет профессиональная контрактная армия, усиленная резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Не будет пустых обещаний зарубежным партнерам - внешняя политика Украины будет ответственной и прогнозируемой, а президент - договороспособным. Дипломатия будет нацелена на укрепление безопасности Украины, защиту и освобождение наших граждан, доминанту экономической составляющей в международных отношениях.

Честный президент - страна без олигархов и коррупции!

Не будет больше имитации борьбы с коррупцией, провалов резонансных дел, показательных арестов мелких нарушителей - будет сначала уничтожена коррупция в Администрации Президента, Кабинете Министров, Верховной Раде, СБУ, ГПУ и МВД.

Не будет президент тормозить работу антикоррупционных органов - будет поддержка усилий НАБУ, САП, НАЗКА, ГБР и Антикоррупционного суда для противодействия коррупции и наказания преступников и мародеров.

Не будет власть собственностью богатых - новая избирательная система и запрет миллиардной политической рекламы на телеканалах откроют путь во власть честным профессионалам, в том числе - одаренной молодежи.

Не будет дешевых чиновников, которые питаются коррупцией - будет сокращение должностей с увеличением зарплаты и усилением ответственности за коррупцию, с проверкой на полиграфе и провокацией взятки.

Не будет произвола с проверками предприятий - будет уголовная ответственность с возмещением чиновником нанесенного ущерба.

Не будет олигархов, которые паразитируют на монополиях и бюджете, - будет бизнес, который платит налоги, соблюдает законы Украины, не коррумпирует власть и не указывает президенту, какие решения принимать. Монополизм заменим равными условиями конкуренции - Антимонопольный комитет в интересах экономики станет мощной структурой, чем ГПУ.

Честный президент - богатая страна!

Не будет бессистемных реформ и опасных экспериментов с экономикой - будет экономический рост темпами 10% в год на основе Плана действий, разработанного нашей командой совместно с Украинской Радой Бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора.

Не будет фиктивного планирование - будет Всеукраинская перепись населения и, на его основе, обоснованные планы развития экономики, образования, науки, медицины и пенсионного обеспечения.

Не будем невыгодных кредитов под гарантии государства - будут внутренние и внешние инвестиции через надежную защиту права собственности и легализации капиталов, в том числе возвращения их в Украину из оффшоров.

Не будет банков-пылесосов, владельцы которых разворовывают взносы граждан - будет жесткий контроль государства за деятельностью банков с защитой прав кредиторов и доступными для граждан и предпринимателей кредитам.

Не будет наращивания экспорта зерна, руды и полуфабрикатов - будет стимулирования (через налоговые, таможенные и кредитные механизмы) производства продукции с высокой добавленной стоимостью в промышленности в аграрном секторе, создание технологических рабочих мест с высокой зарплатой, позволит остановить отток молодежи за границу.

Не будет зависимости от импортного газа - будет политика энергосбережения и энергоэффективности, опора на собственные, в том числе возобновляемые ресурсы.

Не будет необоснованных закупок дорогой импортной техники и оборудования - на строительстве новых дорог, мостов, вокзалов и аэропортов. Предоставим предпочтение отечественным производителям и создадим сотни тысяч новых рабочих мест для украинцев.

Не будет контрабанда разрушать наше производство - будет честная и эффективная таможенная политика.

Не будет уничтожения лесов и окружающей среды - будет мораторий на экспорт древесины под видом дров, с развитием отечественных деревообрабатывающей, мебельной, картонно-бумажной отраслей и восстановлением лесных массивов.

Не будет рынка земель, скупки их за бесценок аграрными олигархами - рынок земель будет, но после 100% формирования земельного кадастра, укрепление финансовой состоятельности фермеров, остановки теневого оборота земель и увеличение стоимости земли на фоне общей капитализации страны.

Не будут бюджетные миллиарды обогащать владельцев агрохолдингов - государственную поддержку будет предоставлено средним и малым фермерским хозяйствам.

Не будет дефицита людей рабочих профессий - совместно с предпринимателями на современной технологической базе будет восстановлено профессионально-техническое образование; меценатство образовательных учреждений будет освобождено от налогообложения.

Честный президент - справедливая страна!

Не будет космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги - искоренением коррупции и олигархических монополий, прозрачным ценообразованием тарифы будут снижены до уровня, соответствующего реальным затратам производителей и доходам населения.

Не будет больше минимальная пенсия ниже реального прожиточного минимума - мы повысим пенсии до экономически обоснованного уровня, справедливо учтет трудовой вклад и квалификацию. Средняя зарплата в Украине будет более 700 евро, соответственно будут расти пенсии.

Не будет необходимости носить в государственные учреждения кучу документов, справок и копий - будет Единый государственный реестр и запрет чиновникам требовать информацию, которой власть уже обладает.

Не будет судей-взяточников, которые лишают людей прав и собственности - будет справедливый суд, а за взяточничество судья получит пожизненно тюрьму без права амнистии с конфискацией имущества. Компенсацию за ложное судебное решение, зафиксированное ЕСПЧ, платит персонально судья, который это решение вынес.

Не будет дискриминации военных пенсионеров - будет достойное обеспечение солдата и когда он служит, и когда становится ветераном.

Не будет обездоленных переселенцев - будет государственная политика кредитования им жилья и стимулирования создания рабочих мест.

Не бущдут скитаться фронтовики - для их лечения будет приоритетно открыто Феофанию и все лечебные учреждения, которые сейчас доступны для высоких чинов.

Не будет финансирования образования, науки, культуры, медицины и экологии по остаточному принципу - будет вложение средств в человеческий капитал, формирование мировоззрения человека, его профессионализма, в гармоничный культурное развитие, нравственное и физическое здоровье.

Не будет взяточничества в учебных заведениях - будет достойная зарплата преподавателя и качественное образование как залог будущего Украины.

Не останется человек наедине со своими болезнями - будет восстановлен контроль государства за качеством и ценой лекарств. Разрушение коррупционных схем в фармацевтике позволит уменьшить вдвое стоимость лекарств; за подделку лекарств будет уголовная ответственность, как и за изготовление и распространение наркотиков.

Не будут реформировать медицину чиновники, которые сами лечатся за границей - ключевые реформы будут осуществлять профессионалы - граждане Украины, которые свое будущее связывают с будущим нашего государства. Страховая медицина гарантирует человеку необходимое лечение.

Не будет образованная молодежь безработной - будет государственная гарантия первого рабочего места для каждого, кто получает образование по государственному заказу.

Не будет ограничения и наказания определяющими в развитии украинской культуры и языка - будут стимулы для производства украинских культурных шедевров, прежде всего украинского кино, книгоиздательства, современных проектов для подростков и молодежи.

Не будет физического вымирания украинской нации - поддержка материнства и детства, стимулирования здорового образа жизни, физической культуры и спорта станут приоритетами бюджетного финансирования.

Не будет варварского отношения к природе - будут европейские стандарты экологии и выполнения Плана действий, наработанного нашей командой совместно с учеными-экологами.

Не будет конфликтов во власти - будет конституция ликвидировать дуализм исполнительной власти, отменит районные и радикально сократит областные государственные администрации, прежде всего их влияние на экономику регионов.

Децентрализация будет усилена - местные общины получат право распоряжаться землями за пределами застройки населенных пунктов. Функции государства будут сокращены и переведены на интернет-технологии - чтобы минимизировать контакты граждан с чиновником.

