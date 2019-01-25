Выборы2019

Выборы

15:38 25.01.2019

Зеленский выступает за введение одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса

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Зеленский выступает за введение одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса

Шоумен, возможный кандидат в президенты Владимир Зеленский считает целесообразным введение в Украине одноразовой "нулевой декларации" для предпринимателей.

"Все годы власть искусственно создавала ситуацию, при которой честно вести бизнес в Украине для предпринимателя было практически невозможно. Поэтому мы введем одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных", - говорится в предвыборной программе В.Зеленского.

По словам шоумена, пройдя такое "экономическое чистилище", каждый украинец получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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