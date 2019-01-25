Богомолец: Украине нужен министр здравоохранения, который наконец наведет порядок в отрасли

В 2015 году в Украине начали реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который направлялся на раннее выявление и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и рака, улучшения качества и эффективности медицинской помощи, однако этот замысел превратился в фарс.

Такие выводы сделала народный депутат и кандидат в президенты Ольга Богомолец, опираясь на отчет о результатах аудита Счетной палаты. О.Богомолец также напомнила, что координатором проекта выступает Министерство охраны здоровья (МОЗ), а заем на в размере 189,5 миллионов долларов дал Международный банк реконструкции и развития (на реализацию областных субпроектов).

"Что имеем сейчас: первое - на момент 9 месяцев 2018 освоено только 24% займа. За три года, в целом, меры по регионам выполнены менее чем на четверть. По состоянию на сентябрь 2018 государством уплачено комиссию по обязательствам займа и проценты на сумму почти 2,9 миллиона долларов. В том числе - за неиспользованные (!) зарезервированы средства на счету Банка", - написала нардеп в Фейсбук в пятницу.

О.Богомолец обратила внимание и на план закупок, который утвердил в 2018 году заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Он предусматривает расходы на проведение информкампании в размере 1 миллион долларов, на тренинги и обучение - 2,5 миллиона долларов.

"Наша центральная власть в лице МОЗ использует средства этого займа так, как будто в системе здравоохранения Украины уже все стало хорошо и мы можем разбрасываться миллионами долларов направо и налево. Это на фоне того, что даже нужды онкобольных в нынешнем бюджете министерство не учло", - подчеркнула кандидат в президенты.

Кроме этого, нардеп рассказала, что в документе Счетной палаты указано, что департамент Полтавской ОГА в 2017 году на средства субвенции, выделенной этому региону по займу МБРР, должен был купить высокотехнологичное устройство для моделирования вены и инъекционной иглы для обучения проведения венопункции и других целей. Но вместо этого получено и оплачено поставку USB флэш-накопителей.

"Внимание, за него заплатили 1 миллион 959 тысяч грн. Я, конечно, не представитель правоохранительных органов, но вот Счетная палата пишет, что тут же усматриваются признаки уголовного преступления ... Какие я могу сделать выводы? Наверное, только требовать логических в такой ситуаций действий - наказать всех виновных в этом ограблении украинцев и назначить наконец министра здравоохранения, который наведет порядок в отрасли", - заявила она.