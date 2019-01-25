Гриценко: То, что сейчас происходит в Венесуэле - это их Майдан

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сравнил революцию в Венесуэле с Революцией Достоинства в Украине.

"Кремль обычно поддерживает слабого коррумпированного президента-марионетку. Такое уже было - в Украине в 2013-м, в противостоянии Януковича и украинского народа. Как и украинцы, граждане Венесуэлы против пагубной экономической политики, популизма и дремучего непрофессионализма власти - всего того, что плодит коррупцию, бедность и уничтожает страну. То, что сейчас происходит в Венесуэле - это их Майдан", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Гриценко пожелал венесуэльцам "победить коррумпированную власть" и добиться от оппозиции "положительных для людей и страны изменений".

"Сочувствую семьям тех, кто отдал свою жизнь за достоинство и уважение к человеку", - добавил политик.