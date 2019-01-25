Полиция открыла 5 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства

Полиция зарегистрировала ещё одно, пятое, уголовное производство, связанное с нарушениями избирательного законодательства, всего зафиксировано уже более 250 фактов нарушений, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В ходе заседания координационного штаба Министерства внутренних дел Украины по обеспечению правопорядка на выборах в пятницу А.Фацевич рассказал, что в настоящее время зафиксировано 250 фактов нарушений избирательного законодательства, открыто 5 уголовных производств. Он напомнил, что 3 из них расследуются по фактам хулиганских действий, одно связано с подкупом избирателей и новое дело открыто по факту препятствования журналистской деятельности.

Как пояснил А.Фацевич агентству "Интерфакс-Украина", 17 января в полицию Киева обратился журналист относительно препятствованием профессиональной деятельности, факт правонарушения имел место во время проведения тренинга агитаторов.

Отвечая на вопрос о том, проверяются ли факты функционирования так называемых избирательных сеток, замглавы Нацполиции сказал: "По этим вопросам работают наши оперативные подразделения криминальной полиции, во время выявления будут предоставлены материалы следственным подразделениям для принятия решений. Сейчас проводится изучение их ситуации и в основном превентивные меры".