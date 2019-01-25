Тимошенко требует от властей и правоохранителей установить причастных к нападению на журналистов "Стоп коррупции"

Нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции" в очередной раз подтвердило, что в Украине пока страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними борются и обнародуют факты причастности чиновников к преступным действиям, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Ситуация у нас - уникальна. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас - пруд пруди. А вот коррупционеров - нету совсем, ни одного... Некого наказывать", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook в пятницу.

Она обратила внимание на то, что, по официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров 5 тыс. долл.

"Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности - ее нету. Вероятно потому, что среди коррупционеров - все "свои". Священные коровы украинской коррупции... А своих "коров" трогать грех - они потом плохо доятся... ", - предположила политик.

Лидер "Батькивщины" требует от власти и правоохранительных органов установить причастных к нападению на украинских журналистов.

"Ничего, совсем скоро абстрактные разговоры о коррупции прекратятся и начнется реальная борьба с ней. Обещаю!", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Напомним, в четверг вечером на ул. Промышленной в Голосеевском районе Киева группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредила топором автомобиль съемочной группы ОО "Стоп коррупции", применила баллончики, избила журналиста и забрала сумку с деньгами и вещами.