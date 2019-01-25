Выборы2019

Выборы

13:06 25.01.2019

Экс-глава СБУ Игорь Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

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Экс-глава СБУ Игорь Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (с сентября 2003 года по февраль 2005 года) подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации как самовыдвиженец кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу он принес в Центризбирком соответствующие документы.

13 января 209 года И.Смешко объявил о своем решение баллотироваться на выборах президента Украины.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, кандидат от "Оппозиционного блока – партия мира и развития" Александр Вилкул, кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, лидер Социалистической партии Илья Кива, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, народный депутат (фракция БПП) Аркадий Корнацкий, внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, шоумен Владимир Зеленский и народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Теги: #цик #выборы #смешко
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