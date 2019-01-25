Зеленский впервые обнародовал е-декларацию

Шоумен, возможный кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год в Единый государственный реестр деклараций лиц.

Согласно обнародованной информации, В.Зеленский имеет в собственности жилой дом в селе Иванковичи под Киевом площадью 353,5 квадратных метра, земельный участок площадью 1200 квадратных метров, квартиру в Киеве площадью 131,9 квадратных метра. Также у него есть два парковочных места на 20,90 и 20,70 квадратных метра и еще 2 квартиры в столице, которые являются их общей собственностью с Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 квадратных метра.

Жена В.Зеленского Елена - владелица квартиры в оккупированной Ливадии в Крыму на 129,8 квадратных метра и парковочного места площадью 16,1 квадратных метра. В Киеве у нее есть квартира на 284 квадратных метра, нежилые помещения площадью 337,8 квадратных метра, которые являются ее общей собственностью вместе с Ларисой и Еленой Шефирами, а также нежилые помещения площадью 305,9 квадратных метра, которые являются ее общей собственностью вместе с С.Шефиром.

Кроме того, с ноября 2014 года В.Зеленский арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 квадратных метра. Ее стоимость составляет 42,2 млн грн.

В.Зеленский еще задекларировал квартиру площадью 269,7 квадратных метра и 2 парковочных места в Киеве, владельцем которых является кипрская компания Aldorante Limited, конечным бенефициаром которой он является.

Согласно декларации, шоумен имеет швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а его жена - швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор - серьги и кольцо с бриллиантами. Ездят они авто Land Rover Range Rover 2016 выпуска стоимостью 4,7 миллиона гривен и на Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 выпуска стоимостью 1,8 миллиона гривен.

Зеленские являются конечными бенефициарами в 4 фирмах: ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). На комика записаны ООО "Киноквартал", Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр). Также они являются совладельцами больше десятка обществ.

Кроме того, шоумен задекларировал 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения. За 2017 год он получил почти 7 млн ​​грн дохода. Доходы его жены в 2017 году составили почти 200 тыс. грн. От предоставления имущества в аренду семья Зеленских получила 605 тыс. грн.

Кандидат в президенты держит наличными $ 285 тыс, 220 тыс. грн и 50 тыс. евро. В латвийском AS PrivatBank он сохраняет $ 417 тыс., а его жена - $ 8,4 тыс. В украинских банках он разместил 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и 132 евро, а его жена - $196 и 1070 грн.