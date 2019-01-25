Выборы2019

Выборы

12:04 25.01.2019

Ольга Богомолец рассказала, почему решила идти в президенты

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Ольга Богомолец рассказала, почему решила идти в президенты

Народный депутат и кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец на своей странице в Фейсбук обнародовала видеоролик в котором рассказывает, почему решила связать свою жизнь с политикой.

"Я Ольга Богомолец! С детства меня учили справедливости и достигать всего собственным трудом. Я стала врачом, как мой прадед и родители ... Студенческая революция, Чернобыль, Майдан, Революция Достоинства - я всегда там, где нужна моя помощь. После расстрела Небесной Сотни, я поняла, одной гражданской позиции недостаточно. Поэтому пошла в политику, я продолжаю борьбу за справедливость и иду в президенты", - сказала О.Богомолец в видеоряде.

Теги: #богомолец #видео2019 #украина #выборы
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