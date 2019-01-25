Юрий Бойко: После выборов программа сотрудничества с МВФ будет пересмотрена с учетом интересов граждан

Кредитная наркомания, поразившая нынешнюю власть, будет пресечена, а после выборов – будет пересмотрена программа сотрудничества с МВФ, с учетом реальных интересов Украины и её граждан, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Международный валютный фонд в первую очередь интересует кредитоспособность государства и то, каким образом оно будет отдавать кредит. Если у руководства страны нет никакого видения перспективы развития страны, то начинают выдвигаться условия по повышению тарифов, сокращению субсидий и социальных программ. Бездумное выполнение этих требований ведет только к ухудшению жизни людей и показывает весь непрофессионализм нынешней власти", — сказал оппозиционер, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

Политик считает, что подобная политика способствует только углублению кризиса и толкает страну к дефолту.

"Под занавес своего правления режим оставляет страну с рекордными долгами в 2 триллиона гривен. Уже в текущем году почти треть бюджета Украина вынуждена будет отдать на обслуживание внешнего долга. Но хуже всего, что у нынешнего режима нет никаких рецептов как вывести страну из кризиса. Вместо этого – очередные поиски новых кредитов, загоняющих страну в кредитное рабство", — подчеркнул Ю.Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что после победы на выборах программа сотрудничества с МВФ будет пересмотрена в интересах Украины и её граждан.

"Украина должна стать самостоятельным игроком на международной арене, а не быть марионеткой в руках международных кредиторов. Программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет пересмотрена таким образом, чтобы учитывались интересы страны и украинских граждан. После пересмотра условий, следующими задачами будет снижение цены на газ и введение моратория на повышение тарифов", — заявил Ю.Бойко.