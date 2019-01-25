Выборы2019

Выборы

10:12 25.01.2019

Бойко: Справедливые налоги, доступные кредиты и достойная пенсия для предпринимателей – наши планы после победы

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Бойко: Справедливые налоги, доступные кредиты и достойная пенсия для предпринимателей – наши планы после победы

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко заявил, что после победы на выборах в планах его команды будет обеспечение справедливых налогов, доступных кредитов и права на достойную пенсию для предпринимателей.

"На одесском "Привозе" я общался со многими продавцами, и все говорят об одном - они продолжают торговать "с земли" не от хорошей жизни. Люди годами вынуждены были стоять на рынке или работать "челноками", чтобы прокормить свои семьи. Сейчас власть через псевдо-пенсионную реформу лишила их пенсий. Государство бросило людей без поддержки, и каждый выживает как может. Такого быть не должно", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Нормальная власть должна поддерживать бизнес, подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #бойко #юрий_бойко
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