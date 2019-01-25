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09:29 25.01.2019

СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

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СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

Бессрочную акцию под прокуратурой начали из-за давления и политического преследования главы Полтавской областной организации СПУ Сергея Чередниченко.

"Полтавская прокуратура – это орган фабрикации дел и поборов! Когда общественность в очередной раз пришла на официальный прием к прокурору Чибисову, этот мелкий коррупционер даже не вышел. Поэтому мы приняли решение начать бессрочную акцию у прокуратуры", - заявил С.Чередниченко, сообщили в пресс-службе СПУ в четверг.

Социалисты выдвигают ряд требований. Во-первых, прекращение политических репрессий против главы Полтавской облорганизации СПУ Сергея Чередниченко. Во-вторых, снятие с должности областного прокурора Дмитрия Чибисова. В-третьих, проведение комплексной проверки законности деятельности Полтавского городского совета национальной полицией, ГБР и Генеральной прокуратурой.

"Незаконные действия прокурора Чибисова – это вызов гражданскому обществу. Вместо тысяч дел по коррупции, подкупу избирателей со стороны партии БПП Солидарность, прокурор области за украденные средства из бюджета объявил войну политикам, общественным активистам и предпринимателям", - подчеркнул С.Чередниченко.

Теги: #спу #прокуратура #полтава
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