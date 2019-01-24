Тимошенко и Лайчак обсудили в Давосе вопросы безопасности в Украине

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали безопасность в Украине, в частности, на Донбассе и в оккупированном Крыму.

"Стороны детально обсудили вопросы безопасности в Украине, уделив особое внимание ситуации на Донбассе и в аннексирована Крыму. Отдельно речь шла о состоянии соблюдения прав и свобод человека, в частности, внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые остались на временно оккупированной части территории Донбасса и в Крыму", - сообщила пресс-служба "Батькивщины".

Ю.Тимошенко поблагодарила М.Лайчака за помощь Украине и усилия ОБСЕ для установления мира в Украинском государстве.

Действующий председатель ОБСЕ поделился впечатлениями от своего визита в Украину, осуществленного в середине января.