Выборы2019

Выборы

18:29 24.01.2019

Партия "Разумная сила" выдвинула Александра Соловьева кандидатом в президенты

1 мин читать
Партия "Разумная сила" выдвинула Александра Соловьева кандидатом в президенты

В Киеве состоялся ІІІ съезд партии "Разумная сила" на котором избрали кандидатом на пост президента Украины главу политсилы Александра Соловьева.

Соответствующее решение партийцы приняли единогласно.

Как сообщает пресс-служба "Разумной силы", в своем выступлении А.Соловьев подчеркнул, что всего за 2 года партия получила значительную поддержку среди украинцев. Особенно громкой стала акция по подписанию Народной декларации о мире, которую поддержали люди во всех регионах страны.

"Мы сделали то, чего не смогла ни одна политическая сила в Украине за все время войны: мы побывали в неподконтрольном Луганске и встретились с украинскими гражданами по ту линию фронта. Мы показали, что политики могут говорить на языке мира, а не залпами орудий", — отметил А.Соловьев.

По его словам, главное — сделать все возможное, чтобы не допустить фальсификаций на выборах. Ведь власть будет делать все, чтобы удержаться в своих креслах.

"Нам будет трудно, но мы этого не боимся. Мы будем вставать, сколько бы подножек нам ни сделала власть. Потому что мы действуем разумно, а главное — в интересах Украины и нашего народа", — подытожил он.

Теги: #соловьев #украина #разумная_сила #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

В Давосе Порошенко и Грибаускайте обсудили, как противодействовать вмешательству РФ в избирательные процессы

Зеленский мечтает о "прозрачных и быстрых" выборах в Интернете

СБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе президентской кампании в Украине

Резолюция ПАСЕ открывает путь для введения дальнейших санкций против РФ - нардеп от "Батькивщины"

Тимошенко анонсирует дискуссии с МВФ в случае победы на выборах для координации видения финансово-экономической политики

Гриценко: Мы сделаем так, что Украина будет самой мощной в Европе

Насиров просил вернуть ему заграничный паспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты - САП

Бойко: Нужно перестать давать деньги "Нафтогазу" и выплачивать достойную зарплату сотрудникам облгазов

Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в парламентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Давосе кандидата в президенты Украины поймали на "краже" бесплатных шапок

Пинчук: Украина сохранит западный путь развития при любом победителе президентских выборов

Тимошенко, Порошенко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге на Закарпатье – опрос

Тимошенко: Слова Коэльо в фильме обо мне - не агитация и были абсолютно корректны

"Я готов повторить то же каждому кандидату": Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что не поддерживал Тимошенко

Гриценко призвал повторить опыт Южной Кореи в создании условий для возвращения оккупированных территорий

"Почистим страну - начнем со снега": Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу

В Давосе Гриценко рассказал, какие условия нужно создать для бизнеса в Украине

Тимошенко в Давосе: В нашей команде никогда не было и не будет пророссийских политиков

Внутренние переселенцы и жители оккупированных территорий Украины имеют возможность проголосовать на выборах президента - эксперты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА