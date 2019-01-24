Партия "Разумная сила" выдвинула Александра Соловьева кандидатом в президенты

В Киеве состоялся ІІІ съезд партии "Разумная сила" на котором избрали кандидатом на пост президента Украины главу политсилы Александра Соловьева.

Соответствующее решение партийцы приняли единогласно.

Как сообщает пресс-служба "Разумной силы", в своем выступлении А.Соловьев подчеркнул, что всего за 2 года партия получила значительную поддержку среди украинцев. Особенно громкой стала акция по подписанию Народной декларации о мире, которую поддержали люди во всех регионах страны.

"Мы сделали то, чего не смогла ни одна политическая сила в Украине за все время войны: мы побывали в неподконтрольном Луганске и встретились с украинскими гражданами по ту линию фронта. Мы показали, что политики могут говорить на языке мира, а не залпами орудий", — отметил А.Соловьев.

По его словам, главное — сделать все возможное, чтобы не допустить фальсификаций на выборах. Ведь власть будет делать все, чтобы удержаться в своих креслах.

"Нам будет трудно, но мы этого не боимся. Мы будем вставать, сколько бы подножек нам ни сделала власть. Потому что мы действуем разумно, а главное — в интересах Украины и нашего народа", — подытожил он.