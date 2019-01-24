Выборы2019

Выборы

17:32 24.01.2019

Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

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Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

В Давосе в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает пресс-служба партии, стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей, состояние отношений с Европейским Союзом.

Кроме этого, Ю.Тимошенко поделилась с А.Дудой своим видением укрепления отношений между странами и отметила необходимость предоставления им настоящего стратегического характера.

"Стороны согласились с необходимостью скорейшего устранения раздражителей в двусторонних отношениях и усиление сотрудничества", - отметили в пресс-службе "Батькивщины".

Речь также шла и о войне на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, включая вопросы соблюдения прав и свобод человека на этих территориях.

Теги: #тимошенко #польша #анджей_дуда #украина
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