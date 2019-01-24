В Давосе кандидата в президенты Украины поймали на "краже" бесплатных шапок

На Всемирном экономическом форуме в Давосе кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко чуть не арестовали за то, что он набрал аж шесть бесплатных шапок.

"Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко если бы не применил "шапочные махинации" ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже в это время желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила", - рассказал он на своей странице в Facebook в среду.

После этого, по словам И.Шевченко, он все же решил еще раз вернуться, так как "понял, что мало взял".

"Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем если бы не возразил ему и вернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку", - добавил он.

При этом политик подчеркнул, что сделал это ради друзей.