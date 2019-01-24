Выборы2019

Выборы

17:10 24.01.2019

В Давосе Порошенко и Грибаускайте обсудили, как противодействовать вмешательству РФ в избирательные процессы

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В Давосе Порошенко и Грибаускайте обсудили, как противодействовать вмешательству РФ в избирательные процессы

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Литвы Далей Грибаускайте, где обсудил вызовы, связанные с противодействием вмешательства России в избирательные процессы.

"Были обсуждены вызовы, связанные с вмешательством России в избирательные процессы в Украине и Литве и пути противодействия существующим угрозам", - сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

Кроме этого, П.Порошенко поблагодарил Д.Грибаускайте за решительную позицию Литвы о необходимости введения нового "азовского пакета" санкций ЕС против России и за помощь литовской стороны Донбассу и украинскому Приазовью, страдающим от российской агрессии.

 

Теги: #россия #украина #литва #грибаускайте #выборы #давос #порошенко
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