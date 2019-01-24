Выборы2019

Выборы

16:51 24.01.2019

Зеленский мечтает о "прозрачных и быстрых" выборах в Интернете

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Зеленский мечтает о "прозрачных и быстрых" выборах в Интернете

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший ранее о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, сообщил о намерениях внедрить голосование на выборах в Украине по Интернету.

"Наша мечта - прозрачные и быстрые выборы в интернете! Первый шаг - электронная обработка протоколов. 31 марта мы сделаем это по всей Украине. А для этого я предлагаю приобщиться к процессу человеку, который уже имеет позитивный опыт во Львове и Днепре", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Теги: #зеленский #украина #интернет #выборы
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