Зеленский мечтает о "прозрачных и быстрых" выборах в Интернете

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший ранее о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, сообщил о намерениях внедрить голосование на выборах в Украине по Интернету.

"Наша мечта - прозрачные и быстрые выборы в интернете! Первый шаг - электронная обработка протоколов. 31 марта мы сделаем это по всей Украине. А для этого я предлагаю приобщиться к процессу человеку, который уже имеет позитивный опыт во Львове и Днепре", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в четверг.