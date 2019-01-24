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16:26 24.01.2019

Резолюция ПАСЕ открывает путь для введения дальнейших санкций против РФ - нардеп от "Батькивщины"

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Резолюция ПАСЕ открывает путь для введения дальнейших санкций против РФ - нардеп от "Батькивщины"

ПАСЕ приняла одну из важнейших резолюций, которая делает возможным введение дальнейших мировых и европейских санкций против руководства РФ и против самой страны-агрессора, заявил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, который находится сейчас в Страсбурге.

Он отметил, что в этой резолюции содержатся однозначные определения России как страны-агрессора, страны, которая виновна в событиях в Керченский проливе, где были задержаны 3 корабля и арестованы 24 украинских моряка.

"Эта резолюция - еще одно доказательство того, что именно РФ, ее высшее руководство во главе с Путиным, несут полную ответственность за начавшуюся войну против Украины", - подчеркнул С.Соболев, сообщает пресс-служба партии.

По словам С.Соболева, приятно, что практически все делегации поддержали эту позицию, что открывает путь для введения дальнейших санкций против РФ.

Кроме того, сообщил политик, зал единодушно поддержал позицию докладчика из Германии и украинских депутатов, которые внесли ряд поправок, которые позволят перейти к следующему этапу переговоров по освобождению украинских моряков.

"Фактически резолюция четко определила, что Россия является ответственным не только за прямую агрессию, аннексию Крыма, захват части Донбасса, но и отвечает за наших военнопленных, 24 моряков", - сказал он.

Теги: #соболев #пасе #россия #украина #резолюция
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