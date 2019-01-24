Выборы2019

Выборы

15:39 24.01.2019

Тимошенко: Слова Коэльо в фильме обо мне - не агитация и были абсолютно корректны

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Тимошенко: Слова Коэльо в фильме обо мне - не агитация и были абсолютно корректны

Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко не усматривает агитации в высказываниях бразильского писателя Пауло Коэльо о ней, содержащихся в биографическом фильме, продемонстрированном делегатам партийного съезда, прошедшего 22 января в Киеве во Дворце спорта.

"К сожалению, журналисты некорректно прокомментировали и почему-то сказали, что это была агитация за меня. Никакой агитации не было, это был биографический фильм о последних 15 годах моей жизни, и там были использованы документальные кадры, которые, на мой взгляд, абсолютно корректны", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в четверг в швейцарском Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

22 января в столичном Дворце спорта прошел съезд партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", в ходе которого политсила выдвинула Ю.Тимошенко кандидатом на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Кроме прочего, на съезде продемонстрировали биографический фильм о лидере "Батькивщины", который проиллюстрировали фотографиями Ю.Тимошенко, в том числе детскими, и рассказами родственников и некоторых политиков о ее жизненном и профессиональном пути.

Среди таких политиков и известных личностей - экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, бывший президент Польши Александр Квасьневский и писатель Паоло Коэльо.

Так, согласно приведенному в фильме переводу с испанского языка, П.Коэльо сказал: "Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная черта - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной".

Вместе с тем, 23 января бразильский писатель в своем аккаунте в Твиттер заявил, что не записывал каких-либо сообщений о том, что поддерживает кандидатуру Ю.Тимошенко на пост президента Украины.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее кандидатуры; даже если она мне нравится как человек, украинская политика - не мое дело", - написал П.Коэльо.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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