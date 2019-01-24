Выборы2019

Выборы

15:11 24.01.2019

Тимошенко анонсирует дискуссии с МВФ в случае победы на выборах для координации видения финансово-экономической политики

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Тимошенко анонсирует дискуссии с МВФ в случае победы на выборах для координации видения финансово-экономической политики

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в Давос заявила, что в случае победы на президентских выборах будет инициировать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) для координации видения финансово-экономической политики.

"Мы обязательно будем вести дискуссии с представительством Международного валютного фонда в Украине для того, чтобы скоординировать наше видение, как должна строиться финансово-экономическая политика", - сказала она журналистам в четверг в Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

Ю.Тимошенко отметила, в Давосе у нее не была запланирована встреча с главой МВФ Кристиной Лагард, поэтому ее не будет.

По словам Ю.Тимошенко, будущая дискуссия будет касаться всех вопросов, в том числе и цен на природный газ.

Кандидат в президенты отметила, что обещанное ею снижение цен на газ в два раза будет рыночным, хотя понадобится какое-то время для внедрения рынка газа.

"Определенное время не будет рынка, так как его еще построить нужно… Потребуется хотя бы 3-4 месяца – полгода, чтобы построить рынок. Но до этого должно быть правильное ценообразование при монополиях, как в других странах – не со справочника "потолок", когда постановлением правительство устанавливает "рыночную" цену на газ", - пояснила Ю.Тимошенко.

Отвечая на вопросы о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы сравнил ее с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро за предложения устанавливать фиксированные цены на газ ниже рыночного уровня, лидер "Батькивщины" призвала не преувеличивать. "Если бы он хотел сравнить, он бы так и сделал", - сказала она, отметив, что у П.Порошенко больше оснований себя сравнивать с президентом Венесуэлы.

Ю.Тимошенко добавила, что в Украине в настоящее время действует не рыночная, а фиксированная цена на газ для населения, установленная правительством.

"Я вижу в Украине рынок газа. (Во-первых – ИФ), это демонополизация импорта – пусть везут из Европы, как говорят, там где-то в Европе добывается газ, пусть везут со всех частей мира газ. Во-вторых, хочу сделать все условия, чтобы пошли и инвесторы, и мы добывали в Украине столько газа, сколько необходимо, чтобы обеспечить Украину полностью и экспортировать по нашей газотранспортной системе в Европу", - отметила лидер "Батькивщины".

Она добавила, что в Украине разведано почти 1 трлн куб. м газа, что означает, что страна может обеспечить себя и, частично, Европу, а рост добычи сегодня сдерживают "коррупционные шлагбаумы" на пути инвесторов.

Теги: #давос #тимошенко #украина #мвф
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