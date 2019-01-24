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14:25 24.01.2019

Гриценко: Мы сделаем так, что Украина будет самой мощной в Европе

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Гриценко: Мы сделаем так, что Украина будет самой мощной в Европе

Украина будет среди лидеров Европы после того, как власть начнет делать реальные реформы и держать слово во внешней политике, заявил лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Почему страна, которая имеет больше всего ресурсов, по уровню жизни почти последняя в Европе. Почему украинцы за пределами своего государства строят лучшие в мире вертолеты, производят лучшие IT-продукты, но не могут себя реализовать в собственном государстве. Это надо исправить" , - подчеркнул А.Гриценко во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает пресс-служба политика.

По словам А.Гриценко, нужно, чтобы в Украине была нулевая толерантность к коррупции; правоохранительные органы не вмешивались в экономику, а защищали человека и страну; были равные возможности для конкуренции без всякой монополии и социальные лифты, чтобы молодые украинцы могли реализовать себя в своей стране.

"Власть, которая не имитирует, а делает реальные реформы. Власть, которая держит слово во внешней политике. Если берет обязательства, то четко их выполняет", - говорит кандидат в президенты.

При таких условиях, уверен он, граждане не будут выезжать из Украины, а будут возвращатся.

"Чтобы зарубежные партнеры не просыпались утром и не ломали голову, что делать с Украиной. Чтобы нас уважали украинцы и зарубежные партнеры. Это мечта, которая абсолютно реальна. Заложив эти фундаментальные блоки, мы сделаем так, что Украина будет самой мощной в Европе", - заверил политик.

Теги: #давос #украина #гриценко
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