Бойко: Нужно перестать давать деньги "Нафтогазу" и выплачивать достойную зарплату сотрудникам облгазов

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что нужно перестать давать деньги "Нафтогазу" и начать выплачивать достойную зарплату сотрудникам облгазов.

"Для облгазов, как отрасли, которая занята очень важным и ответственным делом, безобразие то, что тарифы для людей и зарплаты не менялись с 2015 года. Мизерные тарифы, мизерные зарплаты, люди просто страдают. Это обязательно придется устранять, после смены власти придется давать им повышать тарифы, чтобы они получали нормальную зарплату. Не платить сумасшедшие деньги "Нефтегазу", а дать людям, которые действительно обеспечивают безопасность газовых сетей и подачи газа", - сказал политик журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область в четверг.