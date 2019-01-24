"Я готов повторить то же каждому кандидату": Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что не поддерживал Тимошенко

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что не имеет фаворитов среди кандидатов в президенты Украины.

"Я остаюсь нейтральным в президентской кампании в Украине. Но я сделал видео, в котором подчеркиваю важность продолжения реформ, если вы хотите приблизиться к Европейскому Союзу и НАТО. И это мой главный месседж, который я сделал по ее кампании. И я готов повторить то же каждому кандидату. Поэтому я нейтральный", - заявил экс-генсек Альянса в комментарии "ТСН".

По его словам, в своем видео обращении, которое показали во время съезда партии "Батькивщина", где выдвинули Юлию Тимошенко кандидатом, он обращался к украинцам.

"Я заинтересован в дальнейшем устойчивом развитии Украины, в отношениях с ЕС и НАТО. Я считаю, немало было достигнуто за последние 3 года, немало реформ должны быть продолжены. Украина получила безвизовый режим, заключено соглашение о свободной торговле. В Украине немало сделано для борьбы с коррупцией. И мы все знаем, что гораздо больше предстоит сделать. И это то, что я хотел донести до Тимошенко", - сказал он.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обратился к украинцам по случаю выдвижения лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на пост президента Украины.