Выборы2019

Выборы

12:43 24.01.2019

В Давосе Гриценко рассказал, какие условия нужно создать для бизнеса в Украине

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В Давосе Гриценко рассказал, какие условия нужно создать для бизнеса в Украине

Бизнес в Украине должен чувствовать себя партнером и не идти во власть. Именно этого ждут международные партнеры, заявил лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Бизнес должен иметь опытную рабочую силу. Государство через поддержку человеческого капитала - образования, медицины, науки, технологий должна это сделать. Бизнес должен чувствовать себя партнером, не идти в украинскую власть и сидеть миллиардерами во властных креслах. Таких не воспринимают ни в Украине, ни в НАТО и ЕС", - подчеркнул А.Гриценко во время Украинского завтрака в швейцарском Давосе, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что в Украине нужно создать условия, чтобы приходили промышленные инвесторы с локализацией, открытием технологической линии, с компенсационными и офсетными схемам.

"Надо, чтобы страна стала клондайком для инвесторов. Здесь интересы украинского государства и бизнеса совпадают. Реалистичное сотрудничество, когда украинской власти доверяют украинцы и она может опираться на человеческую поддержку", - сказал политик.

Власть при этом, отметил он, должна не имитировать, а делать реальные реформы, держать слово во внешней политике.

"Если власть берет обязательства, то четко их выполняет. Чтобы зарубежные партнеры не ломали голову, что делать с Украиной. Чтобы нас уважали украинцы и партнеры", - подчеркнул кандидат в президенты.

Теги: #давос #украина #бизнес #гриценко
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