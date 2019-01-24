Выборы2019

Выборы

11:29 24.01.2019

В Давосе Юлия Тимошенко встретилась с еврокомиссаром Йоганнесом Ханом

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В Давосе Юлия Тимошенко встретилась с еврокомиссаром Йоганнесом Ханом

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом в швейцарском Давосе.

Как сообщает пресс-служба партии, стороны обсудили вопросы современного состояния отношений Украина-ЕС, а также политическую и социально-экономическую ситуацию в нашем государстве.

Особое внимание было уделено необходимости проведения реформ в Украине, прежде всего по борьбе с коррупцией. Комиссар Й.Хан выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией в нашем государстве и призвал к реальным шагам в этой области.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе.

Ю.Тимошенко также поставила вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и всех граждан Украины, которые пострадали и страдают в результате войны на востоке нашей страны.

Теги: #йоганнес_хан #ес #тимошенко #украина
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