В Давосе Юлия Тимошенко встретилась с еврокомиссаром Йоганнесом Ханом

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом в швейцарском Давосе.

Как сообщает пресс-служба партии, стороны обсудили вопросы современного состояния отношений Украина-ЕС, а также политическую и социально-экономическую ситуацию в нашем государстве.

Особое внимание было уделено необходимости проведения реформ в Украине, прежде всего по борьбе с коррупцией. Комиссар Й.Хан выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией в нашем государстве и призвал к реальным шагам в этой области.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе.

Ю.Тимошенко также поставила вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и всех граждан Украины, которые пострадали и страдают в результате войны на востоке нашей страны.