Выборы2019

Выборы

11:14 24.01.2019

Тимошенко в Давосе: Украине нужны глубинные системные изменения

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Тимошенко в Давосе: Украине нужны глубинные системные изменения

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала к совместной интеллектуальной дискуссии для проведения глубинных системных изменений в Украине после президентских выборов.

"Фрагментарные изменения, которые пытались провести последние четыре года, не принесли успеха. У нас были созданы новые органы, в частности антикоррупционные, но они были поглощены старой системой", - заявила Ю.Тимошенко во время выступления в четверг на украинском завтраке в городе Давос.

Лидер партии уверена, что в Украине наступило время глубоких системных изменений.

"Поэтому мы собрали команду интеллектуалов. Мы вместе пытаемся разработать модель новой Украины после президентских выборов", - отметила политик.

Ю.Тимошенко призвала всех, кто занимается решением интеллектуальных вопросов, работать вместе с ее командой.

"Я верю, что после президентских выборов, приняв новую Конституцию, приняв программу новых экономических изменений, мы сможем системно изменить Украину. И в результате получить успешную, правильно функционирующую страну. Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения в стране, а не ждать каждый раз на доброго царя", - подытожила она.

Теги: #давос #тимошенко #украина #конституция
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