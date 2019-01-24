Гриценко в Давосе встретился с Расмуссеном и Блэром, Залищук стала его советником

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в Давосе встретился с руководителем американского аналитического центра Atlantic Council Фредериком Кемпе, бывшим посолом США в Украине Джоном Хербстом, экс-премьер-министром Великобритании Тони Блэром и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Важный международной форум, на котором стоит говорить и напоминать об Украине. Не только о проблемах – о положительных перспективах нашей страны. Имел несколько интересных встреч: с руководителем "Атлантического совета" Фредериком Кемпе и послом Джоном Хербстом, премьером Тони Блэром и генсеком НАТО Андерсоном Фог Рассмусеном", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он сообщил, что рассказал собеседникам свое видение развития Украины. "Сильная экономика с равными возможностями, без монополизма, нулевая толерантность к коррупции, твердая демократия, справедливый суд и незыблемое право собственности, приоритет инвестиций, опора на собственные энергетические ресурсы, крепкая армия, поиск мирного решения на достойных для Украины условиях", - пояснил А.Гриценко.

Также по его словам, обсуждались вопросы совместного наращивания санкций против России, укрепление сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

"В разговоре с Тони Блэром меня интересовал его windfall tax – эффективные действия его правительства по разрушению искусственных монополий и созданию действительно равных условий для бизнеса", - отметил политик.

А.Гриценко также сообщил, что пообщался с присутствующими в Давосе украинскими депутатами, еврооптимистами, членами правительства, руководителями государственных компаний и лидерами неправительственного сектора.

В свою очередь народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), участник межфракционного объединения "Еврооптимисты" Светлана Залищук сообщила, что стала советником по международным вопросам кандидата в президенты А.Гриценко.

"Четыре года своей работы в парламенте я больше посвятила продвижению Украины на международной арене… Теперь официально. Я приняла предложение Анатолия Гриценко стать советником кандидата в президенты по международным вопросам. Это моя страна, и я рада, что у меня есть шанс использовать свой опыт, контакты и возможности, чтобы усилить поддержку наших европейских стремлений, противодействие "Северному потоку-2", способствовать освобождению заложников, военной и политической поддержке в противодействии агрессии", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.