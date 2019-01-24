Коэльо заявил, что не поддерживал Тимошенко как кандидата в президенты: в "Батькивщине" прокомментировали это заявление

Бразильский писатель Паоло Коэльо заявил, что не высказывал поддержку лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко на выборах президента.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее текущего кандидатства. Хотя она мне нравится как человек, украинская политика - не мое дело", - написал П.Коэльо на своей странице в Twitter в среду вечером.

I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



Ex-PM Tymoshenko launches bid for Ukraine presidency https://t.co/5bpuC4l2fK — Paulo Coelho (@paulocoelho) 23 січня 2019 р.

В "Батькивщине" в комментарии спецпроекта "Радио Свобода" сказали, что кадры с участием писателя, показаны во время съезда партии "Батькивщина", были архивными.

"В ленте члены семьи и известные люди делились своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко. Одним из таких спикеров был и писатель Пауло Коэльо. Интервью с ним было записано хорватским режиссером Яковом Седлар, который в 2010 году снял посвященный Юлии Тимошенко фильм "Юля", - говорится в комментарии партии.

В пресс-службе добавляют, что запись интервью состоялась в 2010 году в швейцарской Женеве, в доме писателя, и Яков Седлар предоставил "Батькивщине" права на использование видеоматериалов.

Также в партии обратили внимание на то, что писатель не опровергал, что слова, которые прозвучали в интервью, принадлежат ему.

"Знаменитый писатель одобрительно отзывался о Юлии Тимошенко в этом интервью и знал, что отснятое видео будет использовано в документальном фильме о ней. Он также знал, что кроме него, в этом фильме планируется участие других известных людей, таких как Вацлав Гавел, Леонид Кравчук и другие. Украинский перевод цитат господина Коэльо является точным", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, 22 января во время съезда ВО "Батькивщина" продемонстрировали короткий фильм о Ю.Тимошенко. В нем П.Коэльо сказал: "Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма - еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность - она ​​способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной".