Коэльо заявил, что не поддерживал Тимошенко как кандидата в президенты: в "Батькивщине" прокомментировали это заявление

Бразильский писатель Паоло Коэльо заявил, что не высказывал поддержку лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко на выборах президента.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее текущего кандидатства. Хотя она мне нравится как человек, украинская политика - не мое дело", - написал П.Коэльо на своей странице в Twitter в среду вечером.

I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



