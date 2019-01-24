Порошенко в Давосе: Мы решительны в продолжении реформ, которые приносят результат для Украины

Президент Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в Давосе отметил, что в Украине проводятся реформы, благодаря которым увеличиваются инвестиции и доверие к стране, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине", - отметил он и сообщил, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге Doing business.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с МВФ.

"Мы - единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также отметил, что удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% по сравнению с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%. За последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий, сообщил он.

"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для Президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для Президента Чакрабарти (Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти - ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (Председатель Совета директоров компании «АрселорМиттал» - ред.) Сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии", - сказал П.Порошенко.

Глава государства отметил, что во время встреч ни разу не услышал жалоб со стороны бизнеса о налоге на добавленную стоимость или о деятельности правоохранительных органов.

"Это четкий месседж об улучшении ситуации в Украине. Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение. Это то, что нужно донести людям", - подчеркнул Президент.