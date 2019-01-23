Выборы2019

Выборы

17:44 23.01.2019

В партии "Гражданская позиция" заявляют, что Гриценко не является фигурантом уголовных дел ГБР

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В партии "Гражданская позиция" заявляют, что Гриценко не является фигурантом уголовных дел ГБР

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не является фигурантом уголовных дел, которые расследует Государственное бюро расследований, заявляют в его партии.

Пресс-служба "Гражданской позиции" распространила заявление, в котором назвала недостоверной распространенную 22 января в ряде электронных СМИ информацию о возбуждении уголовного дела №6201800000000020 по ч. 1. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) против А.Гриценко и опубликовали соответствующую выписку из единого реестра досудебных расследований.

"Данная выписка не имеет ни одной ссылки на бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. В связи с этим, уполномоченный кандидата в президенты Анатолия Гриценко Руслан Чернолуцкий обратился за разъяснениями в Государственное бюро расследований, где ему сообщили, что ни в одном уголовном деле ГБР Анатолий Гриценко не фигурирует ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля", - подчеркивают в партии.

В "Гражданской позиции" расценивают распространение подобной неправдивой информации как провокацию, которую связывают исключительно с участием А.Гриценко в выборах президента Украины.

"Вместе с тем, Анатолий Гриценко всегда подчеркивал готовность к любому сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставлению любой информации, которой он владеет", - отмечают в партии.

Теги: #анатолий_гриценко #гражданская_позиция #гриценко
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