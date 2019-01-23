В "1+1" заявляют, что показ обращения Зеленского вместо поздравления Порошенко в новогоднюю ночь - не техническая ошибка

Телеканал "1+1" не допускал технических ошибок, сместив во времени показ новогоднего поздравления Президента Украины Петра Порошенко, сообщили "Детектор медиа" в пресс-службе канала, комментируя предположение шоумена, главы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского о технической ошибке.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала "1+1" не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором "1+1 медиа" Александром Ткаченко в интервью изданию "Лига. Бизнес", - говорится в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь телеканал "1+1" вместо новогоднего поздравления Президента показал обращение В.Зеленского, в котором он заявил о намерении принять участие в президентской гонке. Приветствие главы государства канал показал после полуночи.

При этом в интервью "Лига. Бизнес" Ткаченко сказал, что считает "совковым рудиментом" встречу Нового года под поздравления главы государства.

"Все, что мы делаем, как раз и призвано показать возможность альтернативной точки зрения. Собственно, и история о Зеленском в новогоднюю ночь тоже об этом. Мы, хоть и коммерческое медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения телесмотрения, он получил больший охват именно на "плюсах". Но встречать Новый год "по команде" старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пришло время отвыкать. В странах Европы выступления лидеров стран показывают не все каналы, и в то время, которое считают возможным. Как и мы в этот раз. Думаем над тем, чтобы в следующий раз показать около 19.00", - отметил он.

По его словам, комик имел право поздравить зрителей канала "1+1".

"Но и реакция, возникшая свидетельствует о том, что нам пытаются навязать историю об отсутствии выбора. О единственно возможном варианте. И вот здесь я против. Потому что на самом деле дискуссия свелась к тому, как Зеленский все-таки посмел. Ответ прост - имеет право", - подчеркнул гендиректор "1+1 медиа".