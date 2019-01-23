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16:41 23.01.2019

Колесников анонсировал старт всенародного обсуждения проекта новой Конституции

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Колесников анонсировал старт всенародного обсуждения проекта новой Конституции

Проект Конституции Украины, разработанный "Оппозиционным правительством", в ближайшее время будет направлен на всенародное обсуждение, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционный блок", премьер-министр "Оппозиционного правительства" Борис Колесников.

Как сообщается на официальном сайте "Оппозиционного блока", заложенные в проекте Конституции, по словам Б.Колесникова, позволят в зародыше уничтожить источник украинской коррупции.

"Корень украинской коррупции заложен в формировании правящей коалиции. Именно здесь начинается дележ портфелей. Поэтому в нашей Конституции стержневым камнем является именно формирование коалиции. Мы предлагаем, чтобы партия, победившая на выборах, получила 50% + 1 мандат. То есть, она может либо формировать коалицию, либо действовать самостоятельно. Но все должны понимать, кто несет ответственность", - отметил политик.

По мнению Б.Колесникова, президентская модель правления себя исчерпала. "Опыт шести президентских каденций показывает, что главы государства несли стране лишь войну и разруху. А если результат – крайне негативный, значит президентская модель себя исчерпала", - добавил председатель политсовета партии.

Политик убежден, что системные реформы в стране невозможны без принятия нового Основного закона.

"Простота, прозрачность и польза – три составляющие, которые определяют наш подход к Конституции. Начиная с 2014-15 гг. проект Основного закона, который предложило Оппозиционное правительство, постоянно видоизменялся и совершенствовался. Сегодня мы решили поставить точку и, выслушав мнения экспертов, отправить его на всенародное обсуждение", - отметил политик.

Он также обратил внимание на тот факт, что некоторые кандидаты в президенты активно пользуются концепцией Конституции, которую разработало Оппозиционное правительство.

"Мы гордимся тем, что лидер президентской гонки позаимствовал основные статьи новой Конституции у нас. И я говорю об этом без всякой иронии. Абсолютно не важно, кто будет автором новой Конституции. Если мы начнем погружаться в авторство Конституции США: Джефферсон, Гамильтон, Мэдисон, Вашингтон – это все не важно. Главное – то, что это успешно работает уже 230 лет", - подчеркнул Б.Колесников.

Теги: #оппозиционный_блок #колесников
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