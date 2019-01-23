Выборы2019

Выборы

16:25 23.01.2019

Вакарчук в Лондоне снова обещает вскоре рассказать о своих видах на политику

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Вакарчук в Лондоне снова обещает вскоре рассказать о своих видах на политику

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что вскоре станет известно о его планах в политике.

"Я в деле, и вскоре вы узнаете больше", - цитирует его Украинский институт в Лондоне на своей странице в Facebook в среду.

Такое заявление С.Вакарчук сделал во время лекции в Британско-Украинском обществе в Лондоне. "Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц", - добавил он.

С.Вакарчук отметил, что власть как таковая его не привлекает. "Что меня ведет в политику – это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на эти лица на билбордах по Киеву – невыносимо", - сказал музыкант.

При этом он подчеркнул, что Украине нужны новые политические лидеры.

Ранее народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук призывали лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука определиться, кто из них троих станет единым кандидатом на пост президента Украины на выборах в марте 2019 года.

Как известно, С.Вакарчука включают в социологические опросы как потенциального претендента на пост президента. При этом он длительное время уходит от ответов на вопросы о его планах в политике, в частности, о перспективе участия в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2018 года.

Теги: #вакарчук #выборы
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