Выборы2019

Выборы

15:01 23.01.2019

Тимошенко: Через пять лет Украина будет энергетически независимой

1 мин читать
Тимошенко: Через пять лет Украина будет энергетически независимой

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко ставит задачу: через 5 лет отчитаться перед народом о достижении Украиной энергетической независимости.

"Энергетическая независимость может стать для Украины реальностью. Ее не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо приобретать. Ставлю перед собой задачу, чтобы через 5 лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость", - отметила Ю.Тимошенко в комментарии журналистам после подачи документов на регистрацию в ЦИК.

Она также убеждена: Украина имеет достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который сегодня также завозится из-за рубежа.

"Мы имеем достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива", - сказала политик и выразила уверенность, что такой завод можно будет построить за 5 лет.

Также, по словам Ю.Тимошенко, в Украине "на нулевой отметке находится развитие возобновляемой энергетики". Но она заверила, что ее команда имеет четкую программу, как развить это направление.

Теги: #тимошенко #украина #энергетика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Кива: Система прогрессивного налогообложения позволит решить проблему теневого рынка труда

Бойко: Мы прекратим преступную практику, когда любой проверяющий видит в предпринимателе только источник наживы

ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

Садовый призвал Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу

Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию

Тимошенко заявляет, что Новая Конституция позволит преодолеть коррупцию и обеспечит подлинное народовластие

Экс-спикер Рады Мороз подал декларацию кандидата в президенты: живет на пенсию

"Народный контроль" выдвинул Дмитрия Добродомова в президенты

"Зарплата - более 1000 долларов, доступное жилье": Тимошенко назвала свои задачи, которые сделает после победы на выборах

Большинство зафиксированных МВД нарушений избирательного законодательства – мелкого характера

ПОСЛЕДНЕЕ

В КИУ назвали нардепов, которые пропустили все заседания Верховной Рады в январе

Гриценко предлагает заменить земельные участки для АТОшников на медицинское страхование

У Гриценко заявляют, что ЦИК причастна к махинациям со списками избирателей Украины

Кошулинский, Мороз и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты

Бессмертный создаст партию для участия в выборах в Раду, будет участвовать в президентской кампании как самовыдвиженец

Члены "Оппоблока" обсуждают предложения в Новую Конституцию

Колесников прояснил позицию "Оппоблока" по решению конфликта на Донбассе, томосу и восстановлению дружбы с РФ

Бойко: После смены власти виновные в трагедии 2 мая в Одессе будут наказаны

Кандидат Кошулинский живет на зарплату, которую получает в "Свободе", и сбережения

ЦИК отказала "Батькивщине молодой" и еще двум организациям в наблюдении за выборами президента

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА