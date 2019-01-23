Тимошенко: Через пять лет Украина будет энергетически независимой

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко ставит задачу: через 5 лет отчитаться перед народом о достижении Украиной энергетической независимости.

"Энергетическая независимость может стать для Украины реальностью. Ее не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо приобретать. Ставлю перед собой задачу, чтобы через 5 лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость", - отметила Ю.Тимошенко в комментарии журналистам после подачи документов на регистрацию в ЦИК.

Она также убеждена: Украина имеет достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который сегодня также завозится из-за рубежа.

"Мы имеем достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива", - сказала политик и выразила уверенность, что такой завод можно будет построить за 5 лет.

Также, по словам Ю.Тимошенко, в Украине "на нулевой отметке находится развитие возобновляемой энергетики". Но она заверила, что ее команда имеет четкую программу, как развить это направление.