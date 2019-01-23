Выборы2019

Выборы

13:44 23.01.2019

И.Кива: Система прогрессивного налогообложения позволит решить проблему теневого рынка труда

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И.Кива: Система прогрессивного налогообложения позволит решить проблему теневого рынка труда

В Украине необходимо ввести систему прогрессивного налогообложения, при которой налоговая нагрузка увеличится для олигархов и снизится для представителей МСБ, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Я хочу, чтобы богатые платили больше, если существует сверхприбыль, то и налог должен быть более высоким. Если человек получил в личное пользование газовую скважину, которая ему приносит около 50-100 тысяч долларов в день, то порядка 50% необходимо отдавать в бюджет государства", – объяснил И.Кива в эфире телеканала "112 Укаина", сообщает пресс-служба СПУ.

При этом он подчеркнул, что подобная мера станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса, а также поможет сократить размер теневого рынка труда.

"Сотрудников официально оформляют на минимальную зарплату, а остальное платят в конвертах. Государство само толкает людей преступать закон и искать лазейки, чтобы сохранить бизнес. Налоговую нагрузку на малый и средний бизнес нужно сократить за счет ее повышения для олигархов. А то выходит, что олигархи платят такие же налоги, как "средний" предприниматель, у которого работает 10 человек", – подчеркнул политик.

При этом И.Кива заявил, что реформа системы налогообложения, в частности – введение прогрессивного налога, является частью программы Соцпартии, для составления которой СПУ заручилась поддержкой представителей левого крыла Европарламента.

Теги: #налоги #кива #украина #предприниматели
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