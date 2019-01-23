Выборы2019

Выборы

13:09 23.01.2019

Бойко: Мы прекратим преступную практику, когда любой проверяющий видит в предпринимателе только источник наживы

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Бойко: Мы прекратим преступную практику, когда любой проверяющий видит в предпринимателе только источник наживы

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко заявил, что после победы на президентских выборах вернет предпринимателям право на достойную пенсию и прекратит порочную практику, когда любой проверяющий видит в предпринимателе только кормушку и источник наживы.

"Сегодня в Украине насчитывается 2 млн предпринимателей и 300 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это инициативные люди, которые умеют заработать на себя и свои семьи, дают рабочие места, платят налоги и сборы. Но сейчас они работают не благодаря, а вопреки. Не благодаря помощи государства, а вопреки тем тысячам препятствий, которые власть ставит перед ним", - сказал оппозиционный политик во время встречи с предпринимателями в Одессе, сообщает пресс-служба" Оппозиционной платформы - За життя".

Ю.Бойко также отметил, что есть много проблем, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса. Это касается и проверок, и пенсионного обеспечения предпринимателей.

"Так называемая пенсионная реформа лишила пенсий десятков тысяч предпринимателей, которые уже в независимой Украине годами вынуждены были стоять на рынке или работать "челноками", чтобы прокормить свои семьи. Такого быть не должно. После победы на выборах мы вернем предпринимателям право на достойную пенсию. Мы прекратим порочную практику, когда любой проверяющий видит в предпринимателе только кормушку и источник наживы. Мы будем это пресекать", - заявил политик.

Ю.Бойко подчеркнул важность предпринимательства в сокращении безработицы и пообещал всяческую поддержку со стороны государства в установлении справедливого налогообложения малого бизнеса.

"Мы сделаем справедливыми налоги для малого и среднего бизнеса. Предприниматели должны иметь возможности для развития своего дела, иметь доступные кредиты и защиту государства. И особое внимание будем уделять тем, кто создает новые рабочие места", - подчеркнул он.

Теги: #бойко #украина #предприниматели
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