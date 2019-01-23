Садовый призвал Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу

Глава партии "Объединение "Самопомич" и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру на выборах и поддержать его.

"На съезде Юлия Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди - возрождение и развитие. Цитата: "Мы не имеем права снова, еще раз, потерять следующее 5-летие, приведя к власти тех, кто непомерно любит деньги, но не любит Украину", - написал А.Садовый в Фейсбук во вторник.

"Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", - добавил кандидат в президенты.

Подробнее о действующем мэре Львова и кандидате в президенты Украины А.Садовом можно прочитать здесь.